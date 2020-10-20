Шарапова купила ранчо в США за $8,6 млн 

Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров "Большого шлема" Мария Шарапова купила ранчо в Соединенных Штатах Америки (США) за $8,6 млн, сообщает Variety.

Ранчо расположено в Калифорнии, неподалеку от Санта-Барбары. Оно занимает пять акров, на которых расположены три отдельных строения — главный дом, гостевой дом и дом смотрителя, который примыкает к конюшне. Также на территории имеется частный колодец.

Журнал Forbes включил Шарапову в топ-100 богатейших женщин Америки, которые заработали свое состояние самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Макгрегор считает, что выиграл три раунда из четырех в бою с Нурмагомедовым.