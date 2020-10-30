Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Вене

24-летний Медведев занимает шестое место в рейтинге ATP, на его счету семь побед на турнирах под эгидой ассоциации. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года. На турнире в Вене Медведев был посеян под четвертым номером.

Андерсон находится на 111-й позиции рейтинга ATP. Он является победителем шести турниров под эгидой организации. Высшим достижением Андерсона на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Уимблдона-2018 и Открытого чемпионата США — 2017.