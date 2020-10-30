Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Вене

Россиянин Даниил Медведев уступил южноафриканцу Кевину Андерсону в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Призовой фонд турнира, который завершится 1 ноября, составляет €1,4 млн Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу 34-летнего Андерсона. В полуфинале он сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым (пятый номер посева) и австрийцем Домиником Тимом (2), игра пройдет позднее в пятницу.
24-летний Медведев занимает шестое место в рейтинге ATP, на его счету семь побед на турнирах под эгидой ассоциации. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года. На турнире в Вене Медведев был посеян под четвертым номером.
Андерсон находится на 111-й позиции рейтинга ATP. Он является победителем шести турниров под эгидой организации. Высшим достижением Андерсона на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Уимблдона-2018 и Открытого чемпионата США — 2017.