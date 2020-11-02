Рублев высказался о попадании на Итоговый турнир

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями от выхода на Итоговый турнир АТР.Рублев впервые в карьере выступит на данном соревновании.

«Пока что я даже не успел осознать, что попал на Итоговый турнир. Узнал эту новость несколько часов назад. До этого надо выступить на турнире [серии Мастерс] в Париже. Поэтому мыслей [об Итоговом турнире] пока нет, но я надеюсь, что все будет хорошо.

Пока просто рад, что попал в Лондон, что будет возможность проявить себя, посмотреть, чего мне будет не хватать против ведущих игроков, над чем работать», — цитирует Рублева ТАСС.

Рублев в 2020 году чаще всех выигрывал турниры серии ATP — пять раз, всего на его счету семь титулов под эгидой организации.