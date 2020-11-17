Рублев прокомментировал поражение на турнире ATP 

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение в матче с представителем Греции Стефаносом Циципасом, передает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Напомним, что Рублев проиграл Циципакосу со счетом 1:6, 6:4, 6:7 (6:8) и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

По словам теннисиста, он благодарен за этот сезон и не может жаловаться, потому что выиграл столько турниров, сколько никогда не выигрывал раньше. Рублев отмечает, что впервые вошел в десятку лучших теннисистов.

"У меня был шанс выиграть, так что я доволен своей ментальной силой", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Рублев уступил Циципасу и лишился шансов на полуфинал Итогового турнира АТР.