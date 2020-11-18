Тарпищев переизбран президентом Федерации тенниса

Шамиль Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России (ФТР) на отчетно-выборной конференции организации. Об этом ТАСС сообщил Тарпищев.
"Проголосовали все за, единогласно", — сказал он.
Тарпищев, возглавляющий ФТР с 1999 года, являлся единственным кандидатом. Он был единогласно выдвинут на пост президента правлением организации.
Заочное голосование началось 6 ноября и завершилось вечером в среду.
Тарпищев также является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета России (ОКР).