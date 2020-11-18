Тарпищев переизбран президентом Федерации тенниса

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Шамиль Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России (ФТР) на отчетно-выборной конференции организации. Об этом ТАСС сообщил Тарпищев.

"Проголосовали все за, единогласно", — сказал он.

Тарпищев, возглавляющий ФТР с 1999 года, являлся единственным кандидатом. Он был единогласно выдвинут на пост президента правлением организации.

Заочное голосование началось 6 ноября и завершилось вечером в среду.

Тарпищев также является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета России (ОКР).