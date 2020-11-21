Медведев одержал третью победу на турнире ATP

Лёгкая победа Медведева

Нынешний Итоговый турнир ATP получился по-настоящему знаковым для российских теннисистов. Долгие годы им не удавалось даже пробиться на данное соревнование, а в 2020-м в Лондон приехали сразу двое: Андрей Рублёв и Даниил Медведев. И если первый одержал на групповом этапе только одну победу, то второй выиграл все три матча группового этапа и стал первым за 11 лет отечественным спортсменом, пробившимся в полуфинал турнира.

Особенно важно, что на пути к плей-офф москвичу удалось в двух сетах сломить сопротивление самого Новака Джоковича и получить от него комплимент. А уже в полуфинале Медведева ждёт поединок с другим величайшим игроком — Рафаэлем Надалем, которого Медведев прежде никогда не обыгрывал.

В этом плане матч с девятой ракеткой мира Диего Шварцманом, попавшим на турнир только благодаря отказу Роджера Федерера , превратился для Даниила в тренировку повышенной сложности. Да и для аргентинца он не имел никакого турнирного значения, ведь он уступил и Джоковичу, и Александру Звереву и потерял шансы на выход в плей-офф.

По ходу матча ощущалось, что россиянин действует далеко не на сто процентов возможностей. Несмотря на это, Медведев всё равно выглядел на голову сильнее соперника. Например, Шварцман за всю игру ни разу не подал навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта (имел только два).

Даниил же выиграл оба сета со счётом — 6:3. В первом он едва не сделал брейк в стартовом гейме, но соперник ценой огромных усилий всё же склонил чашу весов в свою сторону. Однако следующую подачу аргентинца россиянин всё же забрал. Второй брейк четвёртая ракетка мира заработал уже в последнем гейме. Первый сетбол он реализовать не сумел, но следующим воспользовался.

Во второй партии игра развивалась по схожему сценарию. Медведев взял подачу соперника при счёте 2:1 в свою пользу и спокойно довёл дело до победы. Единственный тревожный момент для уроженца Москвы произошёл в пятом гейме, когда Шварцман заработал два брейк-пойнта. Однако довести дело до победы Диего не удалось.

Россиянин же без лишних усилий за 1 час и 14 минут в очередной раз сломил сопротивление соперника . Предыдущие четыре очные встречи также заканчивались победами Медведева.

«Я отлично играл в двух предыдущих матчах. Думаю, всегда хорошо оставаться непобежденным для уверенности в себе. Я хотел выиграть эту встречу и очень рад, что мне это удалось», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

А в субботу в 23:00 (мск) его ждёт долгожданное противостояние с Надалем. Россиянин получит возможность не только впервые в карьере обыграть испанца, но и поквитаться за Рублёва, который на групповом этапе оказался слабее Рафаэля.

«Мне нравится, как играют все теннисисты Большой тройки. Когда был таким маленьким, что только начинал держать ракетку в руке и интересоваться теннисом, я начал смотреть турниры Большого шлема. Первым всё выигрывал Федерер, потом пришёл Рафа и стал добиваться успеха, а затем был Новак. Мне очень приятно играть против них всех», — добавил Медведев.

Месть Джоковича Звереву

В другом матче игрового дня Новак Джокович и Александр Зверев в очном противостоянии определяли, кто из них сыграет в полуфинале. Ранее оба оказались сильнее Шварцмана, но уступили Медведеву.

Данная встреча стала для соперников третьей в истории Итогового турнира. Причём в 2018-м их пути пересеклись дважды. На групповом этапе сильнее оказался серб (6:4, 6:1), а в финале — немец (6:4, 6:3).

На этот раз первой ракетке мира удалось взять у оппонента убедительный реванш , одержав победу со счётом — 6:3, 7:6. В первом сете борьбы не получилось. Зверев крайне неудачно начал игру и с ходу позволил Джоковичу сделать брейк. Добившись важного преимущества, Новак своего уже не упустил, хотя в седьмом гейме ему пришлось отыгрывать двойной брейк-пойнт.

Вторая партия получилась куда более равной, а теннисисты так и не сумели взять подачу друг друга, хотя в нескольких моментах оказались к этому близки. В результате судьба сета решилась на тай-брейке, где сказались опыт и мастерство серба — 7:4.