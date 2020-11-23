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Медведев прокомментировал победу на Итоговом турнире ATP

Газета.Ruиещё 75
8 часов назад
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировала свою победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне, передает официальный сайт ATP.
Медведев прокомментировал свою победу
Фото: TwitterTwitter
Напомним, что Медведев в финале турнира обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4). По словам теннисиста, невероятно, что он выиграл 10 матчей подряд, и в конце сезона победил на двух крупнейших турнирах.
Медведев отмечает, что победа над Тимом - лучшая победа в его жизни, не в плане титула, а по тому, как складывался матч.
"Сейчас я самый счастливый человек в мире", - добавил он.
Отметим, что Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, которому удалось выиграть Итоговый турнир ATP. В 2009-м году это сделал Николай Давыденко. Ранее Канделаки прокомментировала победу Медведева на Итоговом турнире ATP.
Теннис,Николай Давыденко,Даниил Медведев,Доминик Тим,
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