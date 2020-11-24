Российский теннисист Андрей Рублев на своей странице в Instagram подвел итоги завершившегося сезона.

Напомним, что Рублев закончил сезон на восьмом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). По словам Рублева, сыграть впервые в карьере на Итоговом турнире ATP — это невероятный опыт и ему очень повезло квалифицироваться в этом сезоне и принять участие в одном из главных турниров года. Рублев отмечает, что счастлив закончить этот год восьмой ракеткой мира. "Спасибо, ATP, за эту награду", — написал он.