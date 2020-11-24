Путин поздравил Медведева

Президент России Владимир Путин поздравил победителя итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Даниила Медведева, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Медведев в воскресенье в финале итогового турнира ATP в Лондоне победил австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. По ходу соревнований он переиграл первую и вторую ракеток мира — серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.
"Уважаемый Даниил Сергеевич! От души поздравляю Вас с триумфом в Лондоне. Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер, своей победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы", — сказал президент РФ.
Он также пожелал спортсмену новых достижений и всего наилучшего.