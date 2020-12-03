Модель Алеся Кафельникова, которая является дочкой самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, выложила свою новую пикантную фотографию.
22-летняя девушка запечатлена на снимке с обнаженной грудью, прикрытой руками.
Алеся поделилась снимком в телеграме, никак не подписав его и не поделившись подробностями съемки.
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Это не первый раз, когда дочь Кафельникова делится своими пикантными фотографиями. В частности, в октябре Алеся показала голую грудь, снявшись в откровенной фотосессии.