Кузнецова назвала самые запоминающиеся поединки в карьере 

"Похожий матч был и в 1/4 финала "Ролан Гаррос" в 2009 году, где я играла с Сереной Уильямс. До этого я уступила ей на Australian Open, и тут снова, после того, как она взяла брейк в третьем сете, казалось, что шансов выиграть почти нет… Однако я смогла довести матч до победы. Да, подобных противостояний было множество, но, наверное, эти два запомнились — после них я выиграла самые важные турниры в своей жизни! Вспоминается и матч с Франческой Скьявоне: он продлился 4 часа 44 минуты, у меня тогда было много матчболов… Вот только я все равно проиграла. Не могу сказать, что сильно жалею об этом. Всегда можно что-то сделать лучше или хуже — так уж сложилась история", — приводит слова Кузнецовой GQ.