Кузнецова назвала самые запоминающиеся поединки в карьере 

Прославленная российская теннисистка Светлана Кузнецова назвала самые запоминающиеся матчи в своей карьере. Чемпионка US Open 2004 и "Ролан Гаррос — 2009" отметила, что ей пришлось тяжело в полуфинале US Open против первой ракеткой мира Линдсей Дэвенпорт, когда Кузнецова победила после проигранного первого сета.
Также спортсменка отметила еще пару встреч.
"Похожий матч был и в 1/4 финала "Ролан Гаррос" в 2009 году, где я играла с Сереной Уильямс. До этого я уступила ей на Australian Open, и тут снова, после того, как она взяла брейк в третьем сете, казалось, что шансов выиграть почти нет… Однако я смогла довести матч до победы. Да, подобных противостояний было множество, но, наверное, эти два запомнились — после них я выиграла самые важные турниры в своей жизни! Вспоминается и матч с Франческой Скьявоне: он продлился 4 часа 44 минуты, у меня тогда было много матчболов… Вот только я все равно проиграла. Не могу сказать, что сильно жалею об этом. Всегда можно что-то сделать лучше или хуже — так уж сложилась история", — приводит слова Кузнецовой GQ.
Ранее теннисистка Свитолина показала танец с бутылкой на голове.