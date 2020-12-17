Шарапова объявила о помолвке 

«Я сказала «да» с первого дня нашей встречи. Но это был наш маленький секрет, не так ли?» — написала Шарапова в Instagram.

Александр Гилкс родился в Лондоне в 1979 году в семье известного в Великобритании врача-дерматолога Джереми Гилкса и преподавателя русского языка в Оксфордском университете Робин Гилкс. Получил образование в Бристольском университете, где изучал русский и испанский языки, а также в Итоне, где познакомился и подружился с британскими принцами Уильямом и Гарри. Окончив университет, Гилкс переехал в Париж и работал главным аукционистом Louis Vuitton . В 2008 году он стал акционером аукционного дома Phillips и перебрался в Нью-Йорк, а в 2010 году основал собственную онлайн-аукционную компанию Paddle8, специализирующуюся на продаже произведений искусства.

Мария Шарапова состоит в отношениях с Гилксом около трех лет. В конце января 2020 года поклонники заметили на пальце у Марии кольцо с огромным бриллиантом и предположили, что Гилкс сделал теннисистке предложение руки и сердца. Однако тогда ни Шарапова, ни ее бойфренд информацию не подтвердили.

В октябре, как сообщал «Рамблер», журнал Forbes включил 33-летнюю Марию Шарапову в список 97 богатейших женщин США, самостоятельно заработавших свое состояние. Шарапова разместилась на 87-й строчке, ее состояние оценивается в 200 млн долларов.