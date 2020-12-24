Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова объявила о своей помолвке с британским миллионером Алексом Гилксом. Заработавшая за карьеру более $ 300 млн знаменитая теннисистка должна хорошенько поработать со своими юристами над составлением надёжного брачного договора. Ведь ей есть что терять.

В феврале 2020 года экс первая ракетка мира объявила о завершении спортивной карьеры, после чего с головой ушла в фитнес-индустрию и стала расширять свою и без того немаленькую бизнес-империю. По данным издания «Форбс», за карьеру Шарапова заработала $ 325 млн, учитывая призовые, рекламные и профессиональные контракты. Причём доход Марии только за последнее десятилетие оценивается в $ 197,8 млн Неудивительно, что она возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов минувшего десятилетия. В одном только 2015 году Шарапова заработала $ 29,7 млн — больше, чем какая-либо другая спортсменка мира. Перекрыть этот рекорд смогла только японка Наоми Осака в минувшем году, получившая $ 37,4 млн Помимо рекламных, спонсорских и других контрактов, связанных с её профессиональной деятельностью, Шарапова смогла неплохо заработать и благодаря удачному вложению своего капитала. В 2012 году россиянка вложила $ 500 тыс. в собственный бренд сладостей Sugarpova. Амбициозный проект к настоящему времени превратился в твёрдо стоящую на ногах компанию с оборотом $ 20 млн в год.

Но одними конфетами сыт не будешь. В марте 2020 года Мария и известный американский миллиардер Марк Кьюбан вложили $ 900 тыс. в стартап, производящий фитнес-браслеты. К концу года эта фирма вошла в список 25 наиболее выдающихся маленьких компаний США, составленных «Форбс». Во время весенне-летнего карантина продажи фитнес-браслетов резко подскочили, так как пользователи начали искать новые способы для тренировок дома. С начала 2020 года компания продала более 500 тыс. браслетов. Ожидается, что по итогам года фирма получит прибыль в размере $ 19 млн (в прошлом году она составила 2 млн).

В августе Шарапова инвестировала в ещё одну фитнес-компанию. На этот раз её внимание привлекла фирма, производящая средства по уходу за телом — массажёры и другие гаджеты. Причём Мария стала не просто инвестором, а стратегическим советником бренда по глобальному развитию. Теннисистка должна помочь фирме в разработке и продвижении продукции. Кстати, что среди партнёров и амбассадоров компании много и других спортсменов — теннисисты, баскетболисты, гольфисты. Кроме того, совсем недавно россиянка заключила контракт с обучающей платформой Skills. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» даёт онлайн-уроки, во время которых ученики могут получить от неё массу советов и рекомендация для организации собственных тренировок как на корте, так и в тренажёрном зале.

Помимо внушительной бизнес-империи Шарапова владеет ещё и шикарной недвижимостью. В прошлом году она закончила обустройство своего дома в Лос-Анджелесе, декорированном в японском стиле.

А осенью 2020-го стало известно, что Мария приобрела ранчо в Санта-Барбаре с множеством построек, заплатив за всё около $ 9 млн Ещё в 2007 году, когда Марии было 20 лет, популярный английский журнал FHM в первый раз включил её в десятку самых завидных невест мира. Тогда Шарапова заняла 7-е место и была единственной спортсменкой в этом списке. Соседками по этому рейтингу у россиянки были дочери миллиардеров, фотомодели, внучки королевы Елизаветы II и другие представительницы селебрити. С тех пор Мария эти списки не покидала. Теперь, учитывая сообщение о помолвке с Алексом Гилксом, похоже, Шарапова освободит место для какой-то другой девушки на выданье. Что и говорить, сделав предложение Шараповой, Гилкс не прогадал. Он берёт в жёны невесту с богатейшим приданым, которое она заработала своим собственным трудом.

Конечно, жених Шараповой, бывший соучредитель и президент онлайн-аукциона произведений искусств, а ныне соучредитель венчурной студии Алекс Гилкс далеко не нищий. У него тоже есть немалые средства для существования, но Марии нужно основательно поработать над брачным контрактом, поскольку Калифорния является штатом совместной собственности. И это означает, что в случае развода разделить совместно нажитое имущество бывшим супругам придётся пополам. Кстати, и долги, возможно, придётся выплачивать вместе. Надеемся, до этого не дойдёт и российская теннисистка будет счастлива в браке.