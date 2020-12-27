«Никто меня выдержать не может, поэтому я не замужем», — написала Софья во время переписки со своими подписчиками в инстаграме.

«Мне кажется, мой муж еще не родился», — тут же пошутила россиянка.

Софья Жук известна не только своей игрой в теннис, но и тем, что достаточно часто делится в инстаграме пикантными фотографиями. В сентябре она опубликовала горячее фото, прикрыв обнаженную грудь рукой. В октябре девушка похвасталась классной фигурой в купальнике.