Уткин назвал российских теннисистов «мальчиками-мажорами» 

Спортивный журналист Василий Уткин на Youtube-канале "Футбольный клуб" прокомментировал выступление российских теннисистов в 2020 году.
По словам журналиста, в России давно не было такого поколения теннисистов. Уткин отмечает, что в нынешнем поколении российских теннисистов есть три молодых человека, которые не видели голодного и несчастного детства.
"Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев — это такие мальчики-мажоры, которые в известном смысле готовы были себя истязать, готовы были идти на все испытания и сейчас показывают себя с наилучшей стороны", — добавил он.
Ранее стало известно расписание турниров WTA на начало 2021 года.