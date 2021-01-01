Спортсменка поздравила с Новым годом горячим фото

Итальянская теннисистка Камила Джорджи поздравила подписчиков в инстаграме с Новым годом, опубликовав свою фотографию в соблазнительном нижнем белье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🎀 Camila Giorgi 🎀 (@camila_giorgi_official) Джорджи вела скромный инстаграм, но к концу года решилась на откровенные снимки. Так, она поздравила подписчиков с католическим Рождеством серией горячих фото в нижнем белье.

Минувший год 28-летняя теннисистка завершила с 17 победами в 30 матчах. Свой последний трофей Джорджи завоевала в 2018 году, когда стала победительницей соревнований в Линце (Австрия). Камила занимает 76-е место в мировом рейтинге, заработав за 2020 год $334 139 призовых.