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Как американский теннисист избежал наказания за побег из России. Он может даже не заплатить штраф 

Чемпионат.com 10 часов назад
Сэм Куэрри, самовольно покинувший Санкт-Петербург после положительного теста на коронавирус, отделался условным штрафом. Как такое возможно?
В ATP завершилось расследование скандального побега американского теннисиста Сэма Куэрри из России после его положительного теста на коронавирус. Было признано, что Куэрри нарушил несколько правил, но, по сути, он избежал какого-либо наказания. Как такое возможно?
В октябре 2020 года во время турнира в Санкт-Петербурге Куэрри, его жена и маленький ребёнок сдали положительный тест на коронавирус, после чего теннисист снялся с соревнования и должен был отбыть карантин. Однако он принял решение покинуть Россию на частном самолёте. Семья Куэрри переправилась в «соседнюю европейскую страну», которая для пересечения границы не требовала отрицательного теста. Долгое время Сэм не выходил на связь и о его местонахождении ничего не было известно. Со всех соревнований в концовке сезона американец снимался.
Сразу же после скандального побега эксперты и болельщики стали обсуждать, какое наказание получит Куэрри. Ещё в июле 2020 года были разработаны правила безопасности ATP и теннисистов строго предупреждали, что за нарушение медицинского протокола их могут оштрафовать на сумму до $ 100 тыс., а также отстранить от матчей на три года. Напомним, что во время US Open многим игрокам пришлось сидеть на жёстком карантине только за сам факт контакта с заражённым французом Бенуа Пэром. Никто из них не пытался покинуть США до конца назначенного медицинским предписанием срока.
Прошло несколько месяцев после побега Куэрри, и вот в ATP закончилось расследование этого инцидента. Как отмечается в сообщении пресс-службы ATP, чиновники теннисной организации пришли к выводу, что поведение Сэма противоречит целостности игры и является нарушением кодекса поведения игрока ATP. За свой поступок Сэм Куэрри наказан условным штрафом в размере $ 20 тыс. Но скорее всего, этот штраф теннисист так никогда и не заплатит. И вот почему. «Принимая во внимание хорошую многолетнюю репутацию Куэрри и другие смягчающие факторы, решено, что штраф является условным и будет отменён, если он не совершит других нарушений протоколов по охране здоровья и безопасности, связанных с COVID-19, в течение испытательного срока, который составит шесть месяцев», — говорится в сообщении ATP.
Другими словами, если Куэрри не совершит больше никаких провинностей подобного рода в течение полугода, то он полностью избежит какого-либо наказания за свой побег из России. Конечно, тут же среди экспертов, игроков и фанатов в соцсетях началось обсуждение этого решения ATP. Известный журналист Эдам Эддикотт в своём «твиттере» написал: «Получается, что Сэму Куэрри, нарушившему протоколы по коронавирусу, буквально всё сошло с рук. Он ничего не заплатит, если не повторит свой поступок до июня. Довольно сомнительный вердикт». Американский колумнист Бен Ротенберг констатировал: «Это самая большая победа, на которую Куэрри мог надеяться. И она устанавливает невероятный прецедент снисхождения со стороны ATP».
Дальше фанаты стали шутить на эту тему. Были составлены даже расценки штрафов в новой реальности: «Оскорбление судьи — $ 5000, сломанная ракетка — $ 2000, нарушение COVID-протокола — $ 0». Как бы то ни было, но большинство пользователей соцсетей сходится на том, что отсутствие наказания для Куэрри может стать нехорошим примером для других теннисистов, которые могут повторить поступок американца.
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Комментарии 9
Теннис , Видео , Сэм Куэрри , Бен Ротенберг
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