Сейчас в сети появились детали о помолвочном кольце, что носит россиянка. Стоимость кольца от Jessica McCormack весом в 5 карат оценивается в 400 тысяч долларов, сообщает Daily Mail. Украшение изготовлено вручную из 18-каратного розового золота и оксидированного серебра с бриллиантом изумрудной огранки по центру.