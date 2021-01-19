17 декабря бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом.
Сейчас в сети появились детали о помолвочном кольце, что носит россиянка. Стоимость кольца от Jessica McCormack весом в 5 карат оценивается в 400 тысяч долларов, сообщает Daily Mail. Украшение изготовлено вручную из 18-каратного розового золота и оксидированного серебра с бриллиантом изумрудной огранки по центру.
Шарапова, пятикратная победительница турниров серии Большого шлема, объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.