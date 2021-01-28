За участие в «договорняках» Софью Дмитриеву и Алию Мердееву навсегда отстранили от профессионального тенниса. Но они дают частные уроки.

Российские теннисистки Софья Дмитриева и Алия Мердеева получили пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Им навсегда запрещено участвовать в соревнованиях, приезжать на турниры в качестве тренеров. Сейчас девушки дают частные уроки.

По сообщению International Tennis Integrity Agency (ITIA), россиянки Софья Дмитриева и Алия Мердеева получили пожизненную дисквалификацию после тщательного расследования многочисленных инцидентов с договорными матчами, включая два поединка, которые девушки сыграли вместе в парном разряде. Эти санкции означают, что девушек отстранили от профессионального тенниса — им навсегда запрещено играть и даже посещать любые теннисные соревнования, которые проходят под эгидой теннисных организаций. Было доказано, что Мердеева участвовала в двух «договорняках», а Дмитриева — в шести. Кроме того, Софье Дмитриевой было дополнительно предъявлено обвинение в отказе от сотрудничества со следствием.

Ни Мердеева, ни Дмитриева не сыграли ни одного матча под эгидой WTA, зато приняли участие во множестве соревнований ITF. По данным сайта WTA, на данный момент Алия занимает 1241-е место (лучший рейтинг в карьере — 1192-е место), а Софья — 1153-е (928-е место). Гораздо больших успехов девушки добились в парном разряде. Лучший рейтинг Дмитриевой — 644-е место, а у Мердеевой — 939-е. За свою карьеру 26-летняя Софья Дмитриева заработала $ 27 814, а 23-летняя Алия Мердеева — $ 7047.

В сообщении ITIA не говорится, на каких конкретно турнирах состоялись договорные матчи. Но нужно отметить, что в парном разряде девушки сыграли вместе лишь на двух соревнованиях в Найроби (Кения) в августе 2019 года. На первом турнире они проиграли в финале на чемпионском тай-брейке, а на втором отказались играть в четвертьфинале.

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в эксклюзивном интервью «Чемпионату» прокомментировал ситуацию с дисквалификацией российских теннисисток: «К сожалению, такие случаи имеют место. Главным образом на уровне игроков, которые находятся в конце классификации и играют небольшие турниры. В теннисе выстроена одна из наиболее эффективных систем защиты, а также принята политика нулевой терпимости к подобным проявлениям. Система работает. Если посмотреть на статистику подобных решений, она не имеет национальных особенностей. В числе людей, к которым применяются санкции, есть и игроки, и судьи, и организаторы турниров. Теннис обращает самое серьёзное внимание на борьбу с подобными случаями».

Что касается россиянок, получивших пожизненный «бан» в теннисе, нам удалось выяснить, что они уже несколько лет подрабатывают репетиторством, давая частные уроки тенниса. Мердеева и Дмитриева разместили свои анкеты на специальном ресурсе для преподавателей различного рода деятельности. Так, Софья Дмитриева написала о себе: «Играю с 6 лет… Играю профессионально с 2012 года. Участвовала и побеждала в профессиональных турнирах, в парном и одиночном разрядах. С удовольствием научу, каждого желающего играть». Час работы с учеником Софья, по данным сайта, где она разместила анкету, оценивает в 2 тыс. рублей, а если требуется выезд за МКАД, то в 3 тыс. Алия проводит ещё занятия по ОФП. Они стоят 1000 рублей в час.

Кроме того, девушки также не раз принимали участие в соревнованиях по схеме Pro — Am (профессионал составляет пару с любителем). Так, в сентябре 2020 года Алия Мердеева заняла второе место на одном из подобных турниров.

Напомним, что расследование проявлений коррупции и нечестной игры в теннисе ведётся организацией International Tennis Integrity Agency, которая учреждена всеми основными мировыми теннисными организациями на основе ранее существовавшего Tennis Integrity Unit.