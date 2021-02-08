Зверев стартовал на Australian Open с победы над Хироном 

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг Australian Open — 2021. В первом раунде Зверев, посеянный под 6-м номером, обыграл теннисиста из США Маркоса Хирона, занимающего 73-ю строчку в рейтинге ATP.
Встреча между соперниками продолжалась 2 часа 45 минут и завершилась победой Зверева в четырех сетах — 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, 6:2.
Следующим соперником Зверева будет победитель пары Таро Дэниел (Япония) — Максим Кресси (США).
Australian Open. (Мельбурн). МужчиныПервый круг
Маркос Хирон (США) — Александр Зверев (Германия, 6) — 7:6 (10:8), 6:7 (5:7), 3:6, 2:6