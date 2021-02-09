Роман Сафиуллин вышел во второй круг Australian Open 

Россиянин Роман Сафиуллин пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Сафиуллин, попавший в основную сетку турнира через квалификацию, в матче первого раунда обыграл представителя Белоруссии Илью Ивашко со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась два часа шесть минут.
Следующим соперником российского теннисиста на Australian Open будет британец Кэмерон Норри, победивший соотечественника Дэниела Эванса (30-й сеяный) — 6:4, 4:6, 6:4, 7:5.
Результаты других матчей дня:
Фабио Фоньини (Италия, 16-й сеяный) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:4, 6:2, 6:3,
Алекс де Минаур (Австралия, 21) — Теннис Сандгрен (США) — 7:5, 6:1, 6:1.