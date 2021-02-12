Джокович может сняться с Australian Open из-за травмы

«Я знаю, что это надрыв мышцы. Так что не уверен, смогу ли я оправиться от этого меньше, чем за два дня. Не знаю, выйду ли на корт в следующем матче или нет. Я просто пытался держаться и надеялся, что что бы ни происходило, мне станет легче. И к концу четвёртого сета мне стало лучше. В третьем и четвёртом сете я только подавал, мало что мог сделать на приёме. Просто пробивал, подавал две первых подачи. Это работало. Это определённо одна из самых особенных побед в моей жизни. Неважно, с кем я играл и в каком раунде. В нынешних условиях я запомню её навсегда», — сказал Джокович в послематчевом интервью.