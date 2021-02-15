Медведев и Рублев сыграют за полуфинал AO-2021

Четвертый круг Открытого чемпионата Австралии для Даниила Медведева и Андрея Рублева получился относительно простым.

Медведев за выход в четвертьфинал встречался в матче с американцем Маккензи Макдональдом, занимающего 192 место в рейтинге. На победу россиянину потребовалось всего полтора часа: за это время четвертая ракетка мира реализовал шесть брейк-поинтов из семи, сделал семь эйсов и допустил две двойные ошибки, тогда как его соперник реализовал один единственный брейк-поинт и сделал один эйс при двух двойных ошибках. Итоговый счет — уверенные 3:0 (6:4, 6:2, 6:3) на классе в пользу Медведева.

Медведев, разумеется, был значительным фаворитом перед встречей с Макдональдом, который лишь второй раз в карьере дошел до 1/8 финала «Большого шлема». Но понервничать Даниил все-таки заставил, оглядываясь на его предыдущий матч с Филипом Краиновичем , дошедший до пятого сета. Тем не менее разница в уровне Медведева и Макдональда оказалась очевидной.

Медведев по ходу этого розыгрыша Australian Open становится главным претендентом на победу в турнире, хотя и, одолев Макдональда, пробился в четвертьфинал австралийского мэйджора впервые в карьере. Более того, россиянин увеличил свою победную серию уже до 18 матчей подряд, а травма Новака Джоковича , внушающая сомнения в перспективы первой ракетки мира в этом году на ивенте, и делают из Медведева основного фаворита.

«Это волнительный момент, я впервые оказался в четвертьфинале Australian Open. Считаю это большим достижением. Но мне все время хочется большего. Будем идти к этому шаг за шагом. Сегодня знал, что надо играть больше низких мячей, учитывая манеру игры соперника. Я смог использовать свои шансы», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В четвертьфинале Медведеву предстоит матч с хорошо ему знакомым Андреем Рублевым. В четвертый круг турниров «Шлема» российский теннисист пробился в пятый раз подряд, где на этот раз его ждала встреча с 28-м номером рейтинга, перспективным норвежцем Каспером Руудом, дебютировавшим в четвертом раунде «Большого шлема».

У Рууда, в отличие от Рублева, дела на мэйджоре шли значительно тяжелее. Была волевая победа над Томми Полом , не самый идеальный матч против Раду Албота и, наконец, техническая победа над Джорданом Томпсоном . По ходу встречи с Рублевым норвежец, что любопытно, сам оказался в том же положении, что и Томпсон в первом круге.

Рублев и Рууд провели на корте меньше полутора часа. Россиянин сделал четыре эйса и реализовал четыре брейк-поинта, не допустив ни одной ошибки. У норвежца — пять эйсов, две двойные и два брейк-поинта. Во второй партии Андрей не дал подать Касперу на сет, после чего спокойно переиграл его на тай-брейке. Рууд сразу после этого отказался от продолжения матча: судя по всему, теннисист получил повреждение мышц живота. Ничего серьезного, потому что Рууд даже не вызвал врача, но справедливо рассудил, что три сета взять не сможет, а только рискует усугубить повреждение.

Рублев пробился в восьмерку лучших на AO впервые в карьере и пока что на этом турнире не отдал ни одного сета. Помимо победы над Руудом, на ранних стадиях он разобрался с Янником Ханфманном, Тиаго Монтейро и Фелисиано Лопесом.

Матч Рублев — Медведев состоится 16 февраля. По личным встречам Даниил ведет у Андрея 4-0 (в четвертьфинале на прошлогоднем US Open, кстати, тоже они встречались между собой, и Медведев тогда отпраздновал победу). Символично, что несколькими неделями ранее теннисисты принесли сборной России победу на командном турнире ATP Cup, в финале разбив итальянец. Успех на старте сезона Рублев и Медведев начинали вместе, а теперь поборются за полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

До четвертьфинала Australian Open — 2021 дошли сразу три россиянина в мужском одиночном разряде — это случилось впервые в истории турниров «Шлема». В другом матче 1/4 финала открытие турнира Аслан Карацев сыграет против болгарина Григора Димитрова.