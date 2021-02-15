Российские теннисисты установили историческое достижение на турнире Australian Open. Об этом сообщает пресс-служба тура ATP.
History for Russia 🇷🇺
For the first time in the Open Era, three Russian men have reached the quarter-finals of a Grand Slam #AusOpen pic.twitter.com/NuXZ7KCyxt— ATP Tour (@atptour) February 15, 2021
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в Мельбурне проходит турнир «Большого шлема» Australian Open. Вчера в рамках 1/8 финала россиянин Аслан Карацев победил канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах, сегодня россиянин Даниил Медведев — американца Маккензи Макдональда в трех, а россиянин Андрей Рублев — норвежца Каспера Рууда благодаря его отказу от продолжения борьбы.
«Историческое достижение для России. Впервые в открытой эре три российских теннисиста достигли четвертьфинала турнира "Большого шлема"», — сообщили в пресс-службе тура ATP.
В январе российский хоккеист Кирилл Капризов установил два рекорда для клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд». В рамках матча регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» он набрал шестое очко по системе гос+пас в шестой игре в НХЛ. Капризов стал первым новичком «Уайлд», который набрал столько в шести первых играх чемпионата. Также Капризов стал первым дебютантом «Миннесоты», который в среднем набирал одно очко за игру в шести первых матчах.