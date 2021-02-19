Касаткина выиграла первый титул за два с половиной года

75-я ракетка мира Дарья Касаткина в финале турнира в Мельбурне обыграла чешку Мари Бузкову со счётом 4:6; 6:2; 6:2. Для российской теннисистки этот титул оказался первым с осени 2018 года.

«Невероятное чувство, если честно: будто с плеч свалился большой рюкзак с камнями. Я боролась со многими проблемами. Они были и с игрой, и с психологией — я как будто не была уверена в себе.

Я многому научилась. Поняла, что моя уверенность не должна зависеть от результатов. Наконец у меня появилось ощущение: что бы не происходило на корте, я здесь, я готова. Очень рада, что это чувство ко мне вернулось».

Последний титул Касаткина взяла на Кубке Кремля в октябре 2018-го. Победа на турнире в Мельбурне стала для Дарьи третьей в карьере на уровне WTA.