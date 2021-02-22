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Медведев вышел на третье место в рейтинге ATP, Карацев поднялся на 72 позиции 

ТАСС и ещё 4 3 часа назад
Медведев вышел на третье место в рейтинге ATP
Фото: EPA
Россиянин Даниил Медведев поднялся с четвертого на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
В воскресенье Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 5:7, 2:6, 2:6. Россиянин обошел в рейтинге австрийца Доминика Тима, который теперь занимает четвертое место.
Россиянин Аслан Карацев, дошедший до полуфинала Australian Open, поднялся на 72 позиции в рейтинге и занимает 42-е место. Четвертьфиналист турнира Андрей Рублев сохранил восьмую строчку. Карен Хачанов, проигравший в третьем круге, потерял одну позицию и занимает 21-е место.
Первое место в рейтинге продолжает занимать Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, который в четвертьфинале Australian Open проиграл греку Стефаносу Циципасу.
Медведев стал четвертым россиянином в истории, попавшим в первую тройку мирового рейтинга. До него это достижение покорялось Евгению Кафельникову (последнее попадание — 15 апреля 2002 года), Марату Сафину (последнее попадание — 12 сентября 2005 года) и Николаю Давыденко (последнее попадание — 11 июня 2007 года).
Рейтинг АТР от 22 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;
3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 9 735;
4 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6 595;
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 615;
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4 609;
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 480;
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 480…
21 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2 290…
42 (114). Аслан Карацев (Россия) — 1 382.
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Комментарии
Теннис , Андрей Рублев , Карен Хачанов , Марат Сафин , Евгений Кафельников , Новак Джокович , Николай Давыденко , Аслан Карацев , Диего Шварцман , Рафаэль Надаль , Александр Зверев , Даниил Медведев , Доминик Тим , Роджер Федерер
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