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Осака поднялась на вторую строчку рейтинга WTA 

RT на русском 39 минут назад
Осака поднялась на вторую строчку рейтинга WTA
Фото: Reuters
Обновлён рейтинг лучших игроков планеты по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Первое место продолжает занимать австралийка Эшли Барти, у которой 9 186 очков. На вторую строчку, выиграв Открытый чемпионат Австралии, поднялась японка Наоми Осака (7865 очков), на третье место опустилась представительница Румынии Симона Халеп (7 255 очков).
Лучшей среди россиянок является Екатерина Александрова (33-е место, 1900 очков). Сразу за ней расположилась Вероника Кудерметова. 38-е место у Светланы Кузнецовой, 40-й стала Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина поднялась на 57-е место. Также в первой сотне рейтинга находятся Анна Блинкова (69-е место), Анастасия Потапова (88-е место) и Варвара Грачёва (94-е место).
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