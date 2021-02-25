Надаль снялся с турнира в Роттердаме

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль не примет участия на турнире в Роттердаме, поскольку продолжает восстановление после травмы спины, полученной в Австралии.

Соревнования в Голландии пройдут на следующей неделе.

«С большой грустью я вынужден сняться с турнира в Роттердаме. Как знает большинство фанатов, я испытывал некоторые проблемы со спиной в Австралии. Они начались в Аделаиде и продолжились в Мельбурне. Мы нашли временное решение, которое позволило мне играть без боли на второй неделе турнира.

Когда я вернулся в Испанию и сходил к своему врачу, нам с командой посоветовали не играть на следующей неделе. Я действительно с нетерпением ждал возвращения в Роттердам, поскольку в последний раз давно там играл, это был идеальный год в моем календаре. Надеюсь вскоре вернуться на корт», — написал Надаль в твиттере.