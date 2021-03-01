Александрова проиграла 139-й ракетке мира

Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от датчанки Клары Таусон в матче первого круга Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Лионе.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Примечательно, что Александрова является 33-й ракеткой мира, в то время как Таусон располагается на 139-й строчке рейтинга WTA.

Таусон в следующем раунде встретится с венгеркой Тимеей Бабош.