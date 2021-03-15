Россиянин Медведев стал второй ракеткой мира

Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга ATP опубликована 15 марта.

Подъёму 25-летнего Медведева на вторую строчку способствовал выход в 2021 году в финал Открытого чемпионата Австралии. На прошлой неделе россиянин также выиграл турнир в Марселе, всего в его активе десять титулов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Даниил Медведев обыграл француза Пьера-Юга Эрбера в финальном матче турнира ATP, который проходил в Марселе. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Призовой фонд составил $334 тысячи. Это победа Медведева стала первой в нынешнем сезоне.