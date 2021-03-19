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Карацев обыграл Рублева в полуфинале теннисного турнира в Дубае

ТАСС
1 час назад
Россиянин Аслан Карацев победил соотечественника Андрея Рублева в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Дубае.
Карацев обыграл Рублева в Дубае
Фото: EPAEPA
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 27-летнего Карацева. Рублев, с которым Карацев на прошлой неделе стал победителем турнира в Дохе в парном разряде, был посеян на турнире под вторым номером. В финале Карацев сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса. Победная серия Рублева на турнирах серии ATP 500 (победа в турнирах приносит 500 рейтинговых очков - прим. ТАСС) прервалась на 24-м матче.
Карацев занимает 42-е место в рейтинге ATP. Это его второй турнир после Открытого чемпионата Австралии - 2021, на котором он дошел до полуфинала. Ранее на турнире в Дохе Карацев завершил выступление во втором круге, проиграв австрийцу Доминику Тиму.
23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021). Победная серия Рублева на турнирах серии ATP 500 (победа в турнирах приносит 500 рейтинговых очков - прим.) составила 23 матча подряд.
Турнир в Дубае завершится 20 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.
Теннис,Аслан Карацев,Доминик Тим,Андрей Рублев,ИТАР-ТАСС,
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