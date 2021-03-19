Карацев обыграл Рублева в Дубае

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 27-летнего Карацева. Рублев, с которым Карацев на прошлой неделе стал победителем турнира в Дохе в парном разряде, был посеян на турнире под вторым номером. В финале Карацев сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса. Победная серия Рублева на турнирах серии ATP 500 (победа в турнирах приносит 500 рейтинговых очков - прим. ТАСС) прервалась на 24-м матче.