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Блинкова проиграла в 1-м круге турнира в Майами

Sport24
4 часа назад
Российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение в 1-м круге крупного турнира в Майами.
Блинкова проиграла в 1-м круге турнира в Майами
Фото: ReutersReuters
Соперницей Блинковой была чешская спортсменка Барбора Крейчикова. Встреча длилась 2 часа 6 минут и завершилась победой 39-й ракетки мира в трех сетах со счетом 6:1, 3:6, 6:3.
В матче 1/32 финала Крейчикова сыграет с полячкой Игой Свентек.

WTA. Майами. Одиночный разряд. 1-й круг

Барбора Крейчикова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 3:6, 6:3
Теннис,Барбора Крейчикова,Анна Блинкова,
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