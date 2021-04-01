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Медведев уступил Баутиста-Агуту и вылетел с турнира в Майами

RT на русскомиещё 6
14 часов назад
Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от Роберто Баутиста-Агута в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.
Медведев уступил Баутиста-Агуту и вылетел с турнира в Майами
Фото: EPAEPA
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:2.
В матче 1/2 финала турнира Баутиста-Агут сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером.
Ранее сообщалось, что Рублёв победил Чилича и вышел в 1/4 финала турнира ATP в Майами.
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