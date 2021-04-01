Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Майами

Встреча, которая продолжалась 1 час 33 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 4:6, 2:6 в пользу испанского теннисиста.

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии «хард» и относятся к категории «Мастерс».