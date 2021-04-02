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Рублев снялся с турнира в Марбелье

Sport24
12 минут назад
Российский теннисист Андрей Рублев снялся с турнира категории ATP 250 в испанской Марбелье, сообщает твиттер-аккаунт Entry List Updates.
Рублев снялся с турнира в Марбелье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, Рублев заявлен на «Мастерс» в Монте-Карло, который стоит в календаре сразу после соревнований в Марбелье. Турнир в Испании пройдет с 5 по 11 апреля.
Напомним, в ночь на субботу Рублев сыграет против поляка Хуберта Гуркача в полуфинале турнира в Майами.
Теннис,Андрей Рублев,
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