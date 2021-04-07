Кенин уступила Дэвис в Чарльстоне

Американская теннисистка София Кенин завершила выступление на турнире в Чарльстоне уже после 2-го круга. В матче 1/16 финала Кенин, 2-я сеяная и 4-я ракетка мира, уступила соотечественнице Лорен Дэвис, занимающей 79-ю строчку в рейтинге WTA.
Встреча между соперницами продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась победой Дэвис в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:4.
В 3-м круге Дэвис сыграет с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Людмила Самсонова
(Россия).
WTA. Чарльстон (США)2-й круг
Лорен Дэвис (США) — София Кенин (США, 2) — 4:6, 6:3, 6:4