Кенин уступила Дэвис в Чарльстоне

Американская теннисистка София Кенин завершила выступление на турнире в Чарльстоне уже после 2-го круга. В матче 1/16 финала Кенин, 2-я сеяная и 4-я ракетка мира, уступила соотечественнице Лорен Дэвис, занимающей 79-ю строчку в рейтинге WTA.