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Кенин уступила Дэвис во 2-м круге турнира в Чарльстоне

Sport24иещё 1
7 часов назад
Американская теннисистка София Кенин завершила выступление на турнире в Чарльстоне уже после 2-го круга. В матче 1/16 финала Кенин, 2-я сеяная и 4-я ракетка мира, уступила соотечественнице Лорен Дэвис, занимающей 79-ю строчку в рейтинге WTA.
Кенин уступила Дэвис в Чарльстоне
Фото: ReutersReuters
Встреча между соперницами продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась победой Дэвис в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:4.
В 3-м круге Дэвис сыграет с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Людмила Самсонова (Россия).
WTA. Чарльстон (США)2-й круг
Лорен Дэвис (США) — София Кенин (США, 2) — 4:6, 6:3, 6:4
Теннис,Людмила Самсонова,
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