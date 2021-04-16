Рублёв сенсационно обыграл Надаля на грунте и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв
(6) сенсационно обыграл испанца Рафаэля Надаля
(3) в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Счёт поединка – 6:2, 4:6, 6:2.
Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. Рублёв дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из пятнадцати. На счету Надаля – один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из двенадцати.
В полуфинале «Мастерса» Рублёву предстоит сразиться с представителем Норвегии Каспером Руудом, ранее обыгравшим действующего чемпиона турнира в Монако итальянца Фабио Фоньини (15).
Призовой фонд турнира составил более 2 млн. За выход в полуфинал Рублёв получит 85 тыс. призовых.