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Рублёв сенсационно обыграл Надаля на грунте и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Чемпионат.comиещё 1
3 часа назад
Российский теннисист Андрей Рублёв (6) сенсационно обыграл испанца Рафаэля Надаля (3) в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Счёт поединка – 6:2, 4:6, 6:2.
Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. Рублёв дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из пятнадцати. На счету Надаля – один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из двенадцати.
В полуфинале «Мастерса» Рублёву предстоит сразиться с представителем Норвегии Каспером Руудом, ранее обыгравшим действующего чемпиона турнира в Монако итальянца Фабио Фоньини (15).
Призовой фонд турнира составил более 2 млн. За выход в полуфинал Рублёв получит 85 тыс. призовых.
Теннис,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,
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