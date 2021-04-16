Рублёв сенсационно обыграл Надаля на грунте и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. Рублёв дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из пятнадцати. На счету Надаля – один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из двенадцати.