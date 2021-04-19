Шарапова выложила новые фото в свой день рождения

Теннисистка заняла десятое место в рейтинге, составленном журналом Forbes. Состояние 33-летней теннисистки оценивается в $200 млн. Она является единственной спортсменкой в топ-10. Шарапова является победительницей 39 турниров WTA, в том числе пятикратной победительницей турниров Большого шлема. Она выигрывала Уимблдон (2005), US Open (2006), Australian Open (2008) и Открытый чемпионат Франции (2012, 2014). В 2004 году россиянка одержала победу над американкой Сереной Уильямс
в финале Итогового турнира WTA. Также 33-летняя Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, обладательницей Кубка Федерации — 2008. 26 февраля 2020 года Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.