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Шарапова выложила новые фото в свой день рождения

Газета.Ru
3 часа назад
Пятикратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова выложила в своих соцсетях новые фотографии.
Шарапова выложила новые фото в свой день рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Идеальный маленький выходной", — написала Мария в своем Instagram.
19 апреля Шарапова отмечает свой день рождения, ей исполнилось 34 года.
Недавно Шарапова вошла в список богатейших женщин России, которые заработали свое состояние самостоятельно.
Теннисистка заняла десятое место в рейтинге, составленном журналом Forbes. Состояние 33-летней теннисистки оценивается в $200 млн. Она является единственной спортсменкой в топ-10. Шарапова является победительницей 39 турниров WTA, в том числе пятикратной победительницей турниров Большого шлема. Она выигрывала Уимблдон (2005), US Open (2006), Australian Open (2008) и Открытый чемпионат Франции (2012, 2014). В 2004 году россиянка одержала победу над американкой Сереной Уильямс в финале Итогового турнира WTA. Также 33-летняя Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, обладательницей Кубка Федерации — 2008. 26 февраля 2020 года Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
Ранее сообщалось, что Шарапова вошла в топ-10 богатейших россиянок, заработавших состояние самостоятельно.
Теннис,Серена Уильямс,Мария Шарапова,Forbes,
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