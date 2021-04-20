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Звонарева стартовала с победы над Херцог на турнире в Стамбуле

Sport24иещё 4
11 часов назад
Российская теннисистка Вера Звонарева с победы стартовала на турнире категории WTA-250 в Стамбуле.
Звонарева вышла во второй круг турнира в Стамбуле
Фото: ТАССТАСС
В 1/16 финала 115-я ракетка мира в двух сетах победила словенку Полону Херцог, занимающую 73-е место в рейтинге WTA.
Встреча, продолжительность которой составила 1 час 18 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.
Соперницей 36-летней Звонаревой в 1/8 финала грунтового турнира в Стамбуле будет либо француженка Фиона Ферро, либо хорватка Петра Мартич.
Теннис,Фиона Ферро,Вера Звонарева,
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