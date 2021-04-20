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Хачанов уступил Норри и вылетел с турнира ATP в Барселоне

RT на русском
3 часа назад
Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от Кэмерона Норри из Великобритании во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в испанской Барселоне.
Хачанов уступил Норри и вылетел с турнира ATP в Барселоне
Фото: ReutersReuters
Встреча продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 3:6.
В третьем круге турнира Норри сыграет с бельгийским теннисистом Дэвидом Гоффеном.
Ранее сообщалось, что Кудерметова победила Перу и вышла во второй круг турнира WTA в Стамбуле.
Теннис,Карен Хачанов,
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