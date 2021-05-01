Приезжающих из Индии жителей Австралии ждет штраф и лишение свободы

Канберра. Австралия. Жителям Австралии, которые решат вернуться из Индии домой, ждет штраф в 66 тыс. долларов и до 5 лет лишения свободы. Об этом пишет Российская Газета.

Из-за обстановки с ковидом в Индии, праивтельство Австралии временно запретило поездки из этой страны и теперь они считаются незаконными. С 3 мая всех, кто был в Индии 14 дней до предполагаемой даты прибытия, не пустят в страну.

По словам министра здравоохранения Австралии Грега Ханта, это решение далось правительству нелегко, но это необходимо, чтобы избежать заражения граждан.

В настоящее время в Индии количество заболевших достигло 19 млн человек, ежедневно там регистрируется более 300 тыс. новых случаев.