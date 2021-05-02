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Российские бадминтонисты впервые в истории завоевали два золота на ЧЕ

Газета.Ruиещё 4
10 часов назад
Российские бадминтонисты выиграли медальный зачет чемпионата Европы, впервые в истории завоевав две золотые медали на первенствах континента.
Российские бадминтонисты впервые завоевали золото на ЧЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На чемпионате Европы, который завершился в Киеве (Украина), россияне праздновали победу в двух олимпийских разрядах – в мужской паре обладателями титула стали Владимир Иванов и Иван Созонов, в смешанной паре – Родион Алимов и Алина Давлетова.
При этом в миксте российские бадминтонисты никогда ранее не выигрывали никаких медалей чемпионата Европы. Два золота на континентальном первенстве отечественные спортсмены также завоевали впервые.
Интересно, что 2 мая, в финале Иванов и Созонов должны были встретиться с представителями Германии — Марком Ламсфуссом и Марвином Зайделем, но поединок был отменен из-за положительного теста Ламсфусса на коронавирус. В результате чего, российская пара получила техническую победу.
Алимов и Давлетова в своем финале обыграли первый номер посева на турнире — англичан Лорен Смит и Маркуса Эллиса со счётом 11:21, 21:16, 21:15.
Ранее сообщалось, что Бадминтонисты Иванов и Созонов вышли в финал ЧЕ в парном разряде.
Теннис,Алина Давлетова,Иван Созонов,Владимир Иванов,
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