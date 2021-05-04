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Хачанов проиграл Нисикори в первом круге турнира АТР в Мадриде

RT на русскомиещё 4
8 часов назад
В матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Мадриде россиянин Карен Хачанов проиграл представителю Японии Кею Нисикори.
Хачанов проиграл Нисикори в Мадриде
Фото: ReutersReuters
Матч завершился со счётом 6:7, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа и 20 минут.
В следующем круге соревнований Нисикори сыграет с немцем Александром Зверевым.
Теннис,Карен Хачанов,Александр Зверев,
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