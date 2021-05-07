«Все неискренне»: российская теннисистка о жизни в США

– Мне в Монтеррее понравилось в самый первый раз, когда я туда приехала в 2010 году (всего играла на турнире семь раз, из которых четыре взяла титул, в том числе дважды – в финале у теннисисток топ-10 и еще один – у первой ракетки мира – Sports.ru). Мне там очень комфортно, я там подзаряжаюсь местной дружелюбной атмосферой. Меня там называют Queen of Monterrey – мне там реально ничего не страшно. Москва мне тоже нравится, люблю играть Кубок Кремля, стресса от того, что домашний турнир, не ощущаю. Из больших мне почему-то нравится Мадрид. Обычно все предпочитают Рим, потому что там красивее со статуями этими, но мне больше нравится Мадрид. Не могу объяснить. Но я вообще люблю Европу.