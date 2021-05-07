Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Анастасия Павлюченкова: «Мне не нравится Америка с ее менталитетом. На Манхэттене постоянно чем-то воняет, грязно»

Sports.ru
11 часов назад
Россиянка Анастасия Павлюченкова в интервью Sports.ru рассказала о любимых и нелюбимых местах в туре.
«Все неискренне»: российская теннисистка о жизни в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
– Мне в Монтеррее понравилось в самый первый раз, когда я туда приехала в 2010 году (всего играла на турнире семь раз, из которых четыре взяла титул, в том числе дважды – в финале у теннисисток топ-10 и еще один – у первой ракетки мира – Sports.ru). Мне там очень комфортно, я там подзаряжаюсь местной дружелюбной атмосферой. Меня там называют Queen of Monterrey – мне там реально ничего не страшно. Москва мне тоже нравится, люблю играть Кубок Кремля, стресса от того, что домашний турнир, не ощущаю. Из больших мне почему-то нравится Мадрид. Обычно все предпочитают Рим, потому что там красивее со статуями этими, но мне больше нравится Мадрид. Не могу объяснить. Но я вообще люблю Европу.
– В отличие от Америки?
– Турниры мне нравятся, но мне не нравится Америка с ее менталитетом: все наигранно, неискренне, из всего надо сделать шоу. Нью-Йорк, конечно, классный город, но далеко не мой любимый: на Манхэттене постоянно чем-то воняет, грязно, не понимаю, как такое может быть. Я боюсь там обувь новую надеть.
– Из коллаборации Nike.
– Ну реально, везде мусор, бомжи. Мой любимый город – Лондон, и я люблю «Уимблдон», несмотря на все их строгие правила. И там можно снять дом, жить там вместе с командой, иногда – с семьей. Иногда приезжает мама и готовит борщ – классно, тоже плюс к атмосфере.
Теннис,Анастасия Павлюченкова,Sports.ru,
80
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители