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Веснина и Звонарева пробились в четвертьфинал парного турнира в Риме

Sport24иещё 2
6 часов назад
Российские теннисистки Елена Веснина и Вера Звонарева обыграли Николь Меличар (США) и Деми Схюрс (Нидерланды) в 1/8 финала парного турнира в Риме.
Веснина и Звонарева вышли в 1/4 финала парного турнира в Риме
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась победой российской пары на тай-брейке со счетом 7:5, 1:6, 11:9.
В четвертьфинале Звонарева и Веснина сыграют с парой Ирина Бегу (Румыния) / Сара Эррани (Италия).
Стоит отметить, что в одиночном разряде Звонарева в 1/8 финала уступила 9-й ракетке мира Каролине Плишковой (5:7, 3:6).
Теннис,Николь Меличар,Вера Звонарева,Ирина Бегу,Сара Эррани,Елена Веснина,
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