Веснина и Звонарева вышли в 1/4 финала парного турнира в Риме

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась победой российской пары на тай-брейке со счетом 7:5, 1:6, 11:9.

Стоит отметить, что в одиночном разряде Звонарева в 1/8 финала уступила 9-й ракетке мира Каролине Плишковой (5:7, 3:6).