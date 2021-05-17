Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Карацев стал третьей ракеткой России

RT на русскомиещё 11
5 часов назад
Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 27-го на 25-е место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 17 мая.
Карацев стал третьей ракеткой России
Фото: ReutersReuters
Таким образом, Карацев обошёл соотечественника Карена Хачанова, который опустился на 26-ю позицию, и стал третьей ракеткой России.
Россиянин Даниил Медведев остался на второй строчке, Андрей Рублёв — на седьмой.
Лидерство в рейтинге сохранил серб Новак Джокович.
Ранее сообщалось, что Надаль победил Джоковича и выиграл турнир ATP в Риме.
Теннис,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Андрей Рублев,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители