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Звонарёва вернулась в топ-100 рейтинга WTA

RT на русском
4 часа назад
Российская тенниситка Вера Звонарёва поднялась со 113-го на 96-е место в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) от 17 мая.
Звонарёва вернулась в топ-100 рейтинга WTA
Фото: Reuters © Guglielmo MangiapaneReuters © Guglielmo Mangiapane
Лидерство в рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти.
Лучшей среди россиянок стала Вероника Кудерметова, которая занимает 29-ю позицию.
Ранее сообщалось, что Звонарёва уступила Плишковой в матче третьего круга турнира WTA в Риме.
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