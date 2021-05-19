Камилла Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал на турнире в Белграде

Российская теннисистка Камилла Рахимова
не смогла выйти в четвертьфинал на турнире WTA-250 в Белграде
(Сербия). В матче второго круга она проиграла представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано. Для победы Осорио-Серрано потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Марии-Камилы. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут. Рахимова не выполнила ни одного эйса, совершила шесть двойных ошибок и использовала 7 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Осорио-Серрано также ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. За выход в полуфинал соревнований Осорио-Серрано поспорит с представительницей Беларуси Александрой Саснович, обыгравшей Кристину Бушкэ из Испании в трёх сетах со счётом 6:4, 5:7, 6:0. Призовой фонд турнира в Белграде составляет $ 235 238. Финал пройдёт 22 мая.