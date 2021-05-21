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Звонарева не вышла в финал парного турнира в Белграде

Sport24иещё 3
5 часов назад
Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла выйти в финал турнира в Белграде в парном разряде.
Звонарева проиграла на турнире WTA в Белграде
Фото: ReutersReuters
В полуфинале Звонарева и венгерка Тимея Бабош в двух сетах проиграли сербкам Александре Крунич и Нине Стоянович.
Встреча, продолжительность которой составила 1 час 27 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Крунич и Стоянович.
В финале Serbia Ladies Open в парном разряде сербки встретятся с бельгийками Гретье Миннен и Алисон ван Эйтванк.
Теннис,Нина Стоянович,Александра Крунич,Вера Звонарева,
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