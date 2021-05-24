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Медведев уступил Муте во втором матче на турнире UTS4

RT на русскомиещё 5
3 часа назад
Вторая ракетка мира Даниил Медведев потерпел поражение от француза Корентена Муте во втором матче выставочного турнира академии Муратоглу Ultimate Tennis Showdown (UTS4).
Медведев потерпел поражение на турнире UTS4
Фото: ReutersReuters
Теннисисты провели на корте четыре партии. Встреча продолжалась 32 минуты и завершилась со счётом 11:18, 16:13, 16:10, 18:10 в пользу французского спортсмена.
В следующем матче Медведев сыграет с американцем Тейлором Фритцем.
Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Фабио Фоньини в первом матче турнира UTS4.
Теннис,Даниил Медведев,
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